Két első osztály indul szeptemberben a Zrínyi Ilona Általános Iskolában. A belváros szívében elhelyezkedő intézményben két fiatal pedagógus kap lehetőséget arra, hogy elindítsák a legkisebbeket a tanulás útján: Szegedi-Tóth Marina és Vékony Dániel lesznek az osztálytanítók. Velük ezen a héten csütörtökön személyesen is meg lehet ismerkedni, ezen a napon ugyanis reggel 8 órától bemutatóórákat tartanak az érdeklődő szülőknek matematikából, magyarból és angolból.

Fotó: Gémes Sándor

Az iskolában a hagyományos módszerekkel, kis létszámú osztályokban tanítanak. Balogh Kinga intézményvezető elmondta, a csevegő angolt már első osztálytól kezdve bevezetik, ezt ugyanúgy csoportbontásban tanítják, mint az informatikát, a digitális kultúrát és a technikát.

Ötödik osztálytól mindezek mellett a városban egyedülálló módon tagozatos magyar bontásunk is van: ennek köszönhetően az egyik csoport emelt óraszámban tanulja ezt a tantárgyat. Az iskolában egyébként minden felhasználható plusz órakeretet a matematika, a magyar és az angol órák számának a növelésére fordítunk, hiszen ezekből mérik a diákok teljesítményét

– fogalmazott az intézményvezető. Szintén egyedülálló, hogy az alsós oktatásba felmenő rendszerben beépítik a Scratch programozást is.

Az intézmény befogadó szellemiségű: jár ide autista, hallássérült és részképesség-zavarral küzdő gyermek is, akik integráltan tanulhatnak. A kis létszámú osztályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy elég figyelem jusson mindenkire.

Fotó: Gémes Sándor

Büszkék vagyunk arra, hogy egy nagy családként működünk, ahol mindenki ismer mindenkit. Nem véletlen, hogy sok esetben egykori diákjaink szülőként is ide hozzák gyermekeiket

– mesélte Balogh Kinga. Hozzátette: munkájuk elismeréseként tavaly innováció és közösségfejlesztés díjat kaptak a tankerülettől.

A művészeti nevelést a zeneiskolával, illetve a Forma Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés támogatja. Az iskolának van tükrös táncterme, ahol a tánc alapjait sajátíthatják el a diákok, az alsósok pedig helyben tanulhatják a szolfézst. A későbbiekben sem kell azonban messze menniük, hiszen a zeneiskola épülete mindössze egy sarokra van. A Zrínyi elhelyezkedése egyébként sok más intézmény megközelíthetőségét is egyszerűvé teszi: gyalog elérhető a múzeumtól a színházon át az Agóráig szinte minden, melyet ki is használnak. A Mars tér közelsége pedig a környező településen élő családok számára is ideális választássá teszi ezt az iskolát.