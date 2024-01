Hihetetlen volt, az egész országból jöttek adományok. Ilyen karácsonyunk még nem volt, nehéz szavakkal leírni az örömünket és a hálánkat. Égett a telefon és az internetes felületeink is. Nagyon sokan adakoztak a vármegyéből, mellettük egy székesfehérvári cég tíz ópusztaszeri gyerek vágyát teljesítette, Budapest mellől egy ember nyolc kiló kolbászt hozott, egy debreceni cég több mint húsz gyereknek állított össze csomagot, egy szolnoki vállalkozó négy gyereket ajándékozott meg, egy budapesti székhelyű szentesi cég hat családnak vásárolt be játékokat és élelmiszet, valamint nagy mennyiségű ruhát adományoztak, egy szegedi alapítványtól öt gyerek kapott laptopot. Szegedi egyetemisták is gyűjtöttek élelmiszert és pénzadományokat, sőt, még egy online gamer is a mi gyerekeinknek szervezett gyűjtést