Rohamosan fejlődik a mesterséges intelligencia (MI), amelyről az egyik legfrissebb információ, illetve a legnagyobb durranás, hogy egyre több és jobb videós tartalmat lehet vele készíteni. Brillmann Zsolt közösségimédia-szakértő azonban lapunknak arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia sokkal többre képes, minthogy képeket vagy videókat gyártson. A szekértő szerint hatalmas változást hozhatna például a szegedi tömegközlekedésben is az alkalmazása.

A jövőben a városok üzemeltetésében komoly szerepet kap majd a mesterséges intelligencia. Ha az adott település beépíti a működésébe, lényegesen hatékonyabb lehet az

– mondta Brillmann Zsolt.

A szekértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegedi tömegközlekedés időnként katasztrofális. Azt mondta, hogy elfogadja és megérti, hogy nincs elég jármű vagy sofőr, de ettől függetlenül nem egyszerre kellene indulnia szinte minden járatnak.

Az esetleges torlódások és kimaradások is kezelhetőbbek lennének a mesterséges intelligenciával, amivel akár egy új menetrendet is lehetne tervezni. Természetesen közlekedésmérnökök felügyeletével. Így nem kellene hónapokig számolgatni, sokkal rövidebb idő alatt kész lehetne egy jól működő menetrend

– tette hozzá Brillmann Zsolt, aki azért arra is felhívta a figyelmet, hogy csak támaszkodni szabad a mesterséges intelligenciára, és felügyelettel kell használni.

Azt pedig, hogy mindenki egyre komolyabban veszi a mesterséges intelligenciát, abból is látni, hogy a piaci hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal, mert úgy vélik, hogy az új technológia robbanásszerű terjedése torzíthatja a versenyt a digitális ágazatokban és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a fogyasztókat. Ezért a nemzeti versenyhatóság előre feltérképezi a kockázatokat.

A GVH szerint a mesterséges intelligencia már jelenleg is hatással van a fogyasztók mindennapjaira, sokszor úgy, hogy nem is tudnak róla. Az MI-alapú eszközök gyors fejlődésével és a már meglévő digitális szolgáltatásokba való beépítésével a technológia hamarosan meghatározó részévé válhat a magánszemélyek és vállalkozások mindennapjainak és idővel akár az államigazgatásnak is. Az MI-alapú technológia további fejlesztése és jogkövető, tisztességes alkalmazása gazdasági és társadalmi előnyökhöz járulhat hozzá, azonban jelentős kockázatokat is rejt.

A nemzeti versenyhatóság jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, illetve 2023-ban eljárást indított a Microsofttal szemben, amiért valószínűleg nem tájékoztatja megfelelően a felhasználókat a mesterséges intelligencián alapuló chat-funkcióval kiegészített keresőjének egyes tulajdonságairól.





