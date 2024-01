– Tizennyolc éve foglalkozok madarakkal, az elsők, amiket a szüleim vásároltak, papagájok voltak, hullámos, nimfa és kecske, majd következtek a pintyek, a foglyok és a díszrécék. Jelenleg 250 él a ketrecekben – kezdte beszélgetésünket a 23 éves, kisteleki Bencsik Dominik, aki civilben a Pick Szeged Zrt. hentesüzemében dolgozik, és korábban Hódmezővásárhelyen, a „mezgé” főiskolára járt. – Hopp! Ott egy fürj, kiszökött a ketrecből, bocsi, meg kell fognom – hadarta.

Bencsik Dominik 4-5 éve in­­dul a madártenyésztők díszmadár-világbajnokságán, amit mindig más országban rendeznek. Eddig két arany- és egy ezüstérmet, plusz 19 magyar bajnoki címet nyert szárnyasai­val, az eredmény időjárás-, tájegység- és takarmányozásfüggő. Hazánkban több jelentős versenyt rendeznek, például Zalaegerszegen és Szegeden is, a Pannónia-kupán pedig a legjobbak vesznek részt. A januári, a spanyolországi Talavera de la Reina városában tartandó vébén ezúttal 24 tenyésztő képviseli Magyarországot, Dominik 30 ma­­dárral utazik, 4 kollekcióval (ez egyenként négy-négy szárnyast jelent) és 14 egyéni indulóval. Szakemberek állítják, több dobogóesélyes közülük. A már említett vb-érmek közül kis szarkapinttyel aranyat és ezüstöt, tigrispinttyel aranyat szerzett.



– A nevezési díj madaranként 15 euró, ráadásul a 13 eu­­rós vb-katalógust is kötelező megvenni. De szerencsém van, mert a kisteleki önkormányzat eddig mindig segített, ha kértem. Most 100 ezer forinttal tá­­mogatja a szereplésemet, az utaztatás költségeit pedig mindenkinél az országos szervezet, a Magyarországi Díszmadárbarátok Pannónia Országos Szövetsége vállalta magára. Örülnék, ha vállalkozók és cégek is látnának fantáziát bennem és a madaraimban – közölte Bencsik Dominik, aki vezetőségi tagja a szegedi ifjúsági tagozatnak. Elárulta, hogy a kicsiket legalább 2 óránként kell etetni – a fiókák egyébként azt tekintik anyjuknak, aki először ad nekik enni, így Dominiknek már sok „gyereke” van –, és a szárnyasok körüli munkákban barátai segítenek. Most éppen a rózsás kakaduk helyét alakítják ki.

– A magyar bajnokságon teszteltem a világbajnokságot, fürjek, pintyek és foglyok lesznek majd az utazó csapatomban. A vébé január 20-tól 28-áig tart, a madaraknak 20-áig kell megérkezni, én január 24-től le­­szek Talavera de la Reinában – közölte a menetrendet Bencsik Dominik, hozzátéve: a bírálat, a zsűrizés az első napokban lesz.

Fajok

Bencsik Dominik jelenleg a következő fajokkal foglalkozik kisteleki otthonában. Papagájok: standard hullámos, nimfa, kis sándor, rózsás kakadu, énekes, ugráló, szilvafejű, pennant és bronzszárnyú; fürjek: californiai copfos, kékpikkelyes, virginiai fogas, roul-roul vagy csokros, harlekin, vöröslábú és hegyi bambusz fogoly; pintyek: kis szarka, muskát, lángszövő, nyársfarkú amandina, sirályka, vörösszemsávos helena, kanári, tigris és rá­csosszárnyú-ezüstcsőrű hibridek; egyéb fajok: kacagó gerle, indiai kék páva, chilei fütyülőréce és ametisz fényseregély.