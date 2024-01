– 2023 egy nagyon nehéz, de egy nagyon hasznos éve volt Tiszaszigetnek

– mondta lapunknak évértékelőjében a település polgármestere. Ferenczi Ferenc a nehézségek között az önkormányzat gazdálkodását említette. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nem volt könnyű egyenesbe hozni a költségvetést, hogy ne legyen mínuszos az önkormányzat az év végére. Ez szerencsére sikerült.

A hasznosságon pedig azt értem, hogy ismét kiderült: a tiszaszigetiek össze tudnak fogni a bajban, de nem csak a bajban, hanem például akkor is, ha közösségi munkát kell vállalni a településen

– tette hozzá Ferenczi Ferenc.

A polgármester a jelentősebb fejlesztések között említette azt, hogy megépült a tiszaszigeti tornacsarnok, amit a Szeged-Csanádi Egyházmegye épített 650 millió forintból.

– Ezzel a jövő iskoláját építjük, ezt elmondhatom

– fogalmazott a polgármester.

Nagyon sokat költött a település szociális ellátásokra is. Tűzifára, karácsonyi csomagokra, és egyéb szociális ellátásra, például ételosztásra 7 millió 800 ezer forintot költöttek.

A másik nagy beruházás a Sziget Lakópark. Ennek köszönhetően új munkahelyek is létrejöhetnek és az idősek, akik oda költöznek majd, kiváló körülmények között élhetnek. Az önkormányzat azt tervezi, hogy az ott élőket is bevonják a szociális ellátások körébe.

A lakóparkhoz egyébként egy utat is építettek pályázati forrásból.

Ferenczi Ferenc azt is elmondta, hogy az idei évre is komoly terveik vannak. A legfontosabb, hogy megtartsák a falu működőképességét. De beadtak egy sor pályázatot is. Például a Vedres István faluház termét szeretnék felújítani.