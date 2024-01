Január 27-én tartják a Vass Kálmán emlékére rendezett Mórahalmi Fedett Pályás Fogathajtó Versenyt a Futó-Dobó lovasközpontban, számolt be a Móra-Net Televízió. A lovarda falára már felkerült a hatalmas ledfal, amelyre a paripák szerelmesének, Vass Kálmánnak portréját vetítik majd. A mórahalmi amatőr fogathajtó egész élete a lovak bűvöletében telt. Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, már gyermekkorában is lóháton érezte magát a legjobban. Később fuvarosként dolgozott, az áruszállítás mellett sok menyasszonyt vitt a fogaton, de ő szállította Nógrádi Zoltán polgármestert is az esküvőjére. Vass Kálmán – Mórahalom iránti szeretete jeléül – egy felújított, 100 éves kocsit is ajándékozott a város kocsimúzeumának.