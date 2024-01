Soha nem volt még a nemzeti konzultációk sorában ilyen elsöprő véleménynyilvánítás. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormányzat, a miniszterelnök vezetésével február 1-jén a nagy európai csúcstalálkozón másfél millió ember támogatásával tud kiállni és megvédeni a magyar érdekeket, remélhetőleg sikerrel. Azt is látjuk, hogy iszonyatos összefogás van a magyar gazdaságpolitika ellenében, ami egyértelműen a baloldalról fakad, a Soros-érát támogató szervezetek most a magyar önkormányzati választásokra hegyezték ki a nyílvesszőt, de a kormány mindent megtesz azért, hogy a külföldi dollárbaloldali finanszírozást kiszűrje

– mondta a miniszterhelyettes.

Néhány figyelemre méltó számadatot is megosztott Farkas Sándor: a migránskvóták létrehozását a válaszadók több mint 99-a százalék ellenzi, az ukrajnai fegyverkezéssel kapcsolatban szintén ilyen magas számban szavaztak a magyarok a tűzszünetre. Azt, hogy Brüsszel Ukrajna támogatására még több pénzt fordítson, szintén ellenzik a konzultáció kitöltői, ahogyan a génmódosított gabona beengedését is. A gyermekvédelmi törvény is 98 százalék feletti támogatottságot kapott, a rezsitámogatás, illetve a kamatstop megmaradása kérdésében 98 százalék fölött szavaztak az emberek.

A magyar emberek ismét kinyilváníthatták véleményüket, Európában erre nincs példa. Sok kérdés felmerül majd csütörtökön, de egyértelmű, hogy a nemzeti konzultáció megadta a kormánynak azt a támogatást, amellyel a végsőkig kiállhat. Békét, biztonságot és szuverenitást szeretnénk

– foglalta össze a konzultáció eredményét Farkas Sándor.