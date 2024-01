A hatalmas kiterjedésű Hódmezővásárhely határában rég­óta működtek külső kortsmák, csárdák, vendégfogadók a főbb vármegyei utak mellett, de a nagy puszta határszéle­­in, dűlőkereszteződéseiben, szárazulatok tetején, a török előtti kistelepülések és a Ti­­sza közelében, a későbbi ki­sebb-nagyobb tanyabokrok, majd az olvasókörökhöz közel. Igazi megjelenésük azonban csak a török ki­­űzését követően vált lehetővé

– avat be kutatásai­ba Benkő B. László. Mint elmondta: környékünk első vá­­rosszéli és külső csárdáit a Károlyi-uradalom építtette, az 1730 utáni évektől. A csárdák a nagy területű és még lakatlan pusz­­ták között, leginkább két nagyobb település között félúton létesültek, ember és jószágának pihenőhelyeként, szükség esetén éjjeli szálláshelyként. Hódmezővásárhely a Tisza–Körös–Maros közében ekkor már a legnagyobb lélekszámú vásártartó hely volt, amelyhez közel és a városból kivezető utak mellett is megkövetelte a csárdákat, vendégfogadókat. Két csárda távolságát, a terep és a vízrajzi vi­­szonyokat is figyelembe véve, a lovak, ökrök itatási tá­­volságában határozták meg, a nagyobb települések kö­­zötti egynapi járóföldjének hozzávetőleges középrészén. A legtöbb csárda közelében nemcsak itató kút volt, hanem egy kovács, esetleg bognár műhelye is, hogy a bajba került szekereket, kocsikat meg lehessen vasalni, netán fa alkatrészét javítani, cserélni.



Kecskelábú asztalok



A csárdákhoz a kármentős ivó­­helyiség, a vendégszoba, a konyha és a csapláros és családjának lakrésze tartozott, a fogatos jószágok ellátásra épült kocsiszín, később téli istálló. Benkő B. László azt is részletezi, hogy a korabeli közigazgatás, a postakocsik, a kereskedők és a hadászat érdekeit is szolgálták a na­gyobb uradalmi csárdák, hi­­szen az árendás csárdásnak biztosítania kellett a postalovak ellátását, vagy egy esetleges királyi, vármegyei, földes­úri hírvivő lovának cseréjét is. Az uradalmi csárdák mind téglából épültek, a legtöbbnek bolthajtásos és oszlopos tornáca volt. Kezdetben ezek szintén nádtetővel, esetleg zsindellyel voltak fedve, cserép csak a 19. század közepétől került rájuk. Az ivóban kecskelábú hosszú asztalok, hosszú padok, lócák, néhol kisebb asztal, székekkel és fali fogas állt. A csárda kemencével ellentétes végének sarkában állt a lécfallal, belülről zárható ajtóval elkerített kármentő, amely nevét onnan kapta, hogy az ivóban kitört verekedéskor ide húzódott be a csárdás, ide menekítette be a törékeny cserépkancsókat, cseréppoharakat, bögréket, a hosszú nyakú üvegpoharakat, az értékesebb mérőedényeket. Búboskemencével, szömeskemöncével fűtöttek, a világítást faggyúmécsesek, később mártott gyertyák adták, a csárdák eltűnése előtti időkben petróleumlámpákat akasztottak a gerendára. Téli hóviharban a csárdában rekedt egyszerűbb vendégek, az ivóban szalma­zsákon, behordott szalmán, vagy csak saját subájukba ta­karózva várták meg a vihar elültét, a hajnalt. Az éjszaka kopogtató, szállást kereső utazók kedvéért a már alvó csárdás köteles volt fölkelni, italt, esetleg hideg ételt is adni és szobát nyitni a vendégek részére. A csárdák nemcsak ivóhelyek, a környék találkozási pontjai is voltak, a híreket átvenni és továbbadni tértek be a vendégei. A csárdagazda bor- és pálinkaméréssel, de a legtöbb helyen étellel ugyancsak szolgált a vándornak, fe­­lesége télen forró leveseket főzött, meleg bort készített. Váratlanul érkezett vendég hideg sültet, fehér szalonnát, füstölt kolbászt, esetleg hagymás rántottát, télen hideg pap­­rikást, kocsonyát, házi ke­­nyeret, pirítóst, savanyúságot kaphatott a bor mellé. A leggyakoribb azonban mindvégig a batyuzás szokása volt a régi csárdákban, a vándor vendég a maga által hozott ételekből „tarisznyázott”.



Hermann Lüders: Itató utasok.

Forrás: Magyarország képekben 1870



Nemes és tüzes piros bor



A Kutasi csárdához közel élő Gregus Máté fogalmazta meg szépen a régiek „józan” borfogyasztását:

Hogy a vásárhelyi nép ilyen szép és nemes lelki tulajdonságokkal is bír és hogy ilyen humoros, dalos és víg kedvű volt, az részben annak köszönhető, hogy igen jó borral élt.

…csak tisztán nemes fekete kadarka szőlőt termeltek…

Ez a szőlő adta azt az édeskés, nemes, tüzes piros bort, amelyből, ha valaki ivott, ha fázott, megmelegedett, aki fáradt volt, fáradtsága elmúlt, ha beteg volt, jobban lett tőle, ...ha haragudott, megbékélt, ...akiknek bánatuk, szomorúságuk volt, azok pedig megvigasztalódtak

A csárdák hanyatlását több átalakulás hozta el a 19–20. században: a közlekedés felgyorsulása, a vasutak kiépülése, a rideg-, majd a félrideg állattartás megszűnése, a régi nagy vásárok elsorvadása. De hozzájárult az első világháborút követő gazdasági válság, a tanyai olvasókörökben sorra nyíló italmérések, majd a tanyai parasztság földfosztása-tagosítása, új tanyaközpontokba és a városba terelése, a külterületi iskolák és olvasókörök megszüntetése, átalakítása.



A betyárromantika kora



Természetesen a csárdákat nemcsak a törvénytisztelő uta­­zók, kereskedők, a pásztorok látogatták, hanem időnként megjelentek azokban a szabadságharc után bujdosó, „törvényen kívüli szegénylegények”, és a valódi, szabad rabló betyárok is. Azonban a legtöbb csárdában soha nem fordultak meg, csak a betyárromantikát használták föl a csárdások – nagyobb vendégforgalmuk re­­ményében. Ekkor keletkeztek a boros vendégek, a nép ajkán a betyártörténetek, színes és hihetetlen anekdoták a pandúrokat kijátszó, a csendőrökkel elbánó, a vármegyei kapitányokat sarokba szorító népi hősökről. Majd minden valamirevaló környékbeli csárdában tudott mutatni a gerendában olyan nyomot a kocsmárosné, amelyet Rózsa Sándor, vagy Farkas Jancsi fokosa hagyott. Mesés, regénybe illő történetek szóltak a csárdába „mögszorított” betyárokról, akik a pincéből nyíló alagúton vagy a padláson keresztül tudtak elszökni, a hős csapláros vagy bátor kocsmárosné segítségével.



Ki tud segíteni?



Benkő B. László készülő vendéglátás-történeti munkájához azok segítségét kéri, akik vendéglátósként vagy vendégként megosztanák emlékeiket, történeteiket és főként fényképeiket a város egykori vendéglőiben, cukrászdáiban eltöltött időről. Bálakban, szórakozóhelyen, kerthelyiségben, éttermi asztalnál helyet foglaló társaságról készült képeket, reklámanyagot, étlapokat, menükártyákat – kizárólag másolat készítéséhez – vár a szerző, az 1800-as évektől napjainkig, a [email protected] címre.