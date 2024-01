Az Alföldi Szabadidő Egyesület Hód Baranta Szakosztálya, az MH 4. Területvédelmi Ezred, 46. Területvédelmi Zászlóalj hódmezővásárhelyi katonái és a székkutasi önkormányzat a doni áttörés 81. évfordulója alkalmából megkoszorúzta a József Attila utcán lévő II. világháborús emlékművet. A barantások és a katonák ez alkalomból emlékmenetet szerveztek Vásárhelyről Székkutasra. „Az Alföldi Szabadidő Egyesület barantásai tavalyi megmozdulásuk után idén is emlékmenettel szerettek volna adózni a doni katasztrófa áldozatai emlékének. Ehhez, kérésükre csatlakoztak a MH 4. Területvédelmi Ezred, 46. Területvédelmi Zászlóalj hódmezővásárhelyi katonái is. A menet a központjukban emelt keresztnél, Vásárhelyen a Serház téren kezdődött szombaton reggel, majd menet indult a székkutasi II. világháborús emlékműhöz, ahol délután 3-kor az önkormányzat is elhelyezte az emlékezés virágait. A maroknyi csapat gyalogosan, menetben teljesítette a több mint 20 kilométeres távot, mindössze Sóshalmon álltak meg egy rövid pihenőre” – számolt be róla a Kutasi Hírek.