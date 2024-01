Most sem hozott ítéletet a Debreceni Ítélőtábla csütörtöki ülésén a Szeviép-ügy harmadrendű vádlottjával kapcsolatban. A döntést a táblabíróságon február elsején ismertetik, ami azt jelenti, hogy már tényleg az lehet az utolsó tárgyalási nap a hosszú évek óta húzódó ügyben.

A mostani, alig egy órás tárgyaláson Szilágyi János, a harmadrendű vádlott védője azt mondta, hogy ebben az ügyben már mindenki mindent elmondott, és a Debreceni Törvényszék is lefolytatta az eljárást. Az ügyvéd azt kérte, hogy a törvényszék döntését a táblabíróság hagyja helyben.

A vádlott az utolsó szó jogán egyebek mellett felidézte, hogy mióta tart az eljárás. Elmondta, hogy azóta a gyerekei felnőttek, és az egészsége is megromlott. Természetesen beszélt a cég pénzügyeiről is, és hangsúlyozta, hogy nem követett, nem is követhetett el törvénysértést.

A csődbűntett miatt indult ügynek három vádlottja volt. Egyikük a büntetőeljárás közben meghalt, így őt nem tudták elítélni. A másodrendű vádlottat viszont bűnösnek mondta ki tavalyi tárgyalásán a Debreceni Törvényszék, és fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény miatt 2,5 millió forint pénzbüntetésre ítélte. Ugyanekkor viszont a harmadrendű vádlottat egyes tényállásokban bűncselekmény, míg más esetekben bizonyítottság hiányában felmentették.

A Szeviép-ügy sokak szerint a magyar igazságszolgáltatás állatorvosi lova. A botrány 14 évvel ezelőtt robbant ki, amikor csődvédelmet kért a szegedi építési vállalkozás. Később pedig csődbűncselekmény miatt indult eljárás az ügyben, ami több mint tíz éve tart, különböző bíróságokon.

A Szeviép számtalan kisvállalkozásnak maradt adósa. Körülbelül 500 hitelező nyújtotta be az igényét, összesen hatmilliárd forint feletti összegre. A felszámolási eljárásban 162 hitelezőn segített a Magyar Állam, 2 milliárd 600 millió forint kifizetésével.