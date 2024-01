Sok tennivaló akadt, mindenre odafigyeltünk és koncentráltunk. A játszóasztal mechanikáját megtisztították és a hiányzó alkatrészeket is pótolták a szakemberek, de a teljes mechanika összeszerelése, beszabályozása és a tremoló felújítása is sikerrel járt. Átvizsgálták az összes sípot, a hiányzókat pótolták, a repedt fasípokat kicserélték, újrabőrözték, a fémsípokat kitisztították, a sípvégeket rendbe tették, a homlokzati horganysípokat újrafestették és a régi billentyűsort is kicserélték. Az összes síp helyére kerülése után megtörtént a kiegyenlítő intonálás és a hangolás, utóbbiakban már nekem is jutott bőven feladat