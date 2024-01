A politikában már szinte minden volt Bodó Imre, Újszentiván jelenlegi polgármestere. Ült a parlamentben és volt polgármester Tiszaszigeten is. Újszentiván polgármestere 2022-ben lett, egy időközi választás után. Ezt azért kellett megtartani, mert az előző polgármester, Putnik Lázárt gazdasági bűncselekmények gyanújával letartóztatták. Bodó Imre évértékelőjében lapunknak elmondta, hogy az azóta eltelt időszak szakmai szempontból élete legnehezebb időszaka volt. Beszélt arról is, hogy a korábbi vezetésről maradtak rá ügyek, amik egy része még most sincs lezárva.

Ez a másfél év szörnyű volt, de mindamellett, hogy vinnem kellett az elmúlt időszak sarait, alkotni kellett egy új elképzelést is, hogy mi is legyen a településsel a továbbiakban. Magyarán le kellet rakni az asztalra egy jövőképet

– fogalmazott Bodó Imre.

A faluban természetesen történtek kézzelfogható beruházások is. A polgármester kiemelte, hogy a település belterületén lecserélték a közvilágítást. Korszerű ledlámpákat szereltek föl, amivel 70 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak. Tervben van, hogy a világítást Újszentiván külterületi részein is korszerűsítik.

A polgármester elmondta azt is, hogy az egykori lokátoros laktanya helyén tulajdonképpen egy ipari parkot alakítanak ki, igyekeznek minél több céget odacsábítani, és ez a feladat jól halad. Bodó Imre fontosnak tartja azt is, hogy a település vállalkozói minél jobban teljesítsenek.

Azonban az egyik legfontosabbnak azt tartja, hogy egyre többen költöznek Újszentivánra, és leginkább fiatalok. A település átlagéletkora 40 év alatti, és éppen azért újranyitják a korábban bezárt iskolát, hiszen csak általános iskolásból 300 van Újszentivánon. A hosszabb távú elképzelések között pedig egy egészségcentrum létrehozása is szerepel.