Vass Kálmán Emlékverseny néven először szervezik meg az Országos Fogathajtó Bajnokságot Mórahalmon. A versenyre a magyar nevezők mellett szerb és román lovasok is érkeznek. A Futó-Dobó Lovasközpontba szombaton reggel 9 órától várják az érdeklődőket, ahol lesz forró tea, forralt bor, lángos, kürtőskalács is a lovak mellett. Lesz még kocsikiállítás is, és a kulisszák mögé is beleshetünk, a hajtókat felkészülés, bemelegítés közben is meg lehet nézni.

Mint korábban megírtuk, a lovarda falára már felkerült a ledfal, amelyre a paripák szerelmese, Vass Kálmán portréját vetítik majd. A mórahalmi amatőr fogathajtó egész élete a lovak bűvöletében telt. Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, már gyermekkorában is lóháton érezte magát a legjobban. Később fuvarosként dolgozott, az áruszállítás mellett sok menyasszonyt vitt a fogaton, de ő szállította Nógrádi Zoltán polgármestert is az esküvőjére. Vass Kálmán – Mórahalom iránti szeretete jeléül – egy felújított, 100 éves kocsit ajánlott fel a város kocsimúzeumának.

A Futó-Dobó Lovasközpont mellett a verseny főszervezője, igazgatója Posta Dávid fogathajtó. 2015-ben, elhunyt nagyapja tiszteletére kezdett el lovagolni. Célul tűzte ki a Csongrád Megyei Lovas Szövetség elnökségi tagjaként, hogy lendítsen a megyei fogatos életen. A Kezedben a Gyeplő Egyesület szakmai vezetőjeként küldetésének érzi, hogy a fiatalokat kimozdítsa a természetbe a lovak segítségével. Az emlékverseny szervezésének Vass Kálmán tavaly bekövetkezett halála, a rá való méltó megemlékezés, tiszteletadás adott új lendületet. Posta Dávid mind a mai napig mentorának, példaképének tartja a mórahalmi lovasember.