Bár a fényárban úszó villamosokra könnyebb szívvel száll fel az ember iskolába, munkába menet, azonban lassan búcsúznunk kell a varázslattól. Visszatértek a dolgos hétköznapok, már bontani kezdték a Dugonics és Klauzál téri forralt boros kunyhókat.

Ha szeretnénk még kicsit utoljára megmártózni az ünnepi hangulatban, akkor január 7-ig tehetjük ezt meg, vasárnap ragyognak fel utoljára Szeged ünnepi fényei. Az óriáskerék a Dóm téren a hétvégéig vár bennünket, néhány kitartó vendéglátós társaságában. Ahogy Rudival, a fényszarvassal és a Klauzál téri karácsonyfával is most kell elkészülniük az utolsó szelfiknek.

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint jövő héttől kezdődnek a bontási munkálatok, azonban ez nagyban függ az időjárástól. Ha megérkeznek az előrejelzett téliesebb napok, halaszthatják a díszek leszedését.

Makrai László arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy január második hetétől indulnak a fenyőjáratok Szegeden, amelyek díjmentesen elszállítják a fenyőfákat. Így aki vízkeresztkor elbúcsúzik a karácsonyfájától, nem kell aggódnia, mit kezdjen vele. E szolgáltatás február 2-ig vehető igénybe. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a karácsonyfákat díszmentesen, szaloncukor és fenyőtalp nélkül helyezzék ki az ingatlan elé (oda, ahova a kukákat is ki szokták tenni), olyan formában, hogy ne akadályozzák a közlekedést. Amennyiben a fa mérete meghaladja a másfél métert, ketté kell vágni az elszállíthatóság érdekében. Ezentúl a fenyőfák térítésmentesen leadhatók a hulladékudvarokban is, nyitvatartási időben.

Kidobott karácsonyfa.

Fotó: Török János

Az elszállított fenyőfákat egyébként nem semmisítik meg, hanem ledarálás után mulcsot készítenek belőle, és a város parkjaiban hasznosítják újra.