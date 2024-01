Az egykori jószágigazgatói házban alakította ki az idősek napközi otthonát Árpádhalom önkormányzata. Az épületet több lépcsőben újítják fel.

Az épület fénykorában a Károlyi-Berchtold grófság jószágigazgatója lakott a házban, ami később, szolgálati lakásként működött, az utóbbi 10 évben pedig már csak raktárnak használták. Az idők során kívül-belül lelakottá vált.

– Az épületet pályázati forrásból kívülről teljesen felújítottuk. Megújult a tetőszerkezet, kicseréltük a nyílászárókat is – tudtuk meg Vágó Miklóstól, Árpádhalom polgármesterétől. A belső felújításnak a kétharmadáig jutottak, ugyancsak pályázaton nyert pénzből.

– Belül az első egyharmadrészben a szociális munkásoknak alakítottunk ki irodát, öltözőt, van férfi-női mosdónk és fürdőnk is. E utóbbi fontos funkciót tölt be. Mint ismeretes, Árpádhalmon igen magas az idősek aránya. Sokuknak vagy nincs fürdőszobájuk, vagy ha van is, önállóan már nem tudják használni. Gondozónőink őket a szolgálati gépjárművel rendszeresen behozzák fürödni. Vásároltunk egy ipari mosó-szárítógépet is, amivel kimossák, megszárítják a ruháikat. Ez nem kis munka, nem is kis költség, de nagyon fontos, nem szeretnénk, ha bárki is a kora, vagy az egészségi állapota miatti elhanyagoltságból betegedne meg – mondta a polgármester.

Az idősek napközije második harmadának felújítása ősszel készült el. Már csak a berendezése hiányzik, de erre nincs a falunak pénze. Egy nappali melegedőt szeretnének kialakítani, részben ugyancsak az idősek nappali ellátásához. Rajtuk kívül azokra az árpádhalmiakra is gondoltak, akik ugyan nem hajléktalanok, de borzalmas körülmények között élnek, fűtés, tisztálkodási lehetőség nélkül. Ők is melegben tölthetnék a hideg hónapokban a nappalaikat. A melegedőt idén szeretnék berendezni. Az épület harmadik harmadában pedig a majdani felújítás után ágyakkal ellátott pihenőhelyet alakítanának ki.