Sokan adták vérüket másokért ezen a héten is Hódmezővásárhelyen! Intézeti véradásunkat összesen 37-en keresték fel, 2-en közülük most először nyújtották segítő karjukat, ám olyan is akadt, aki 110-ik alkalommal adott vért!– írja a Véradás - Csongrád-Csanád Facebook oldal.