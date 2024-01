Bár nő a felső légúti megbetegedések száma vármegyénkben, járványról egyelőre nincs szó. Bosnyákovits Tünde vármegyei tisztifőorvos szerint azonban nem zárható ki, hogy a sok éves tapasztalatoknak megfelelően a következő időszakban eléri a megbetegedések száma azt a küszöbértéket, amikor már szükség lesz látogatási tilalom bevezetésére a fekvőbeteg intézményekben.

Azt mindannyian észlelhettük, hogy tavaly november-december óta rengetegen betegek. Múlt hétre vártuk a tetőzést, ehhez képest visszaestek a számok. Egy-két héten belül azonban valószínűleg ennek ellenére is elérjük a küszöbszámot, amikor meg kell tenni a járványügyi intézkedéseket

– mondta a tisztifőorvos.

Természetesen ma már nem csak influenzáról, hanem Covid megbetegedésekről is kell beszélnünk, ez a két vírus verseng ebben az időszakban egymással. Amíg a Covid van jelen, nincs jelen az influenza, január vége felé azonban a Covid visszavonulót fúj és ekkor szaporodnak meg az influenza-szerű megbetegedések. Manapság egyébként szerencsére már nincs kiemelt jelentősége, hogy melyik vírus betegít meg bennünket, a Covid sem okoz többségében komoly tüneteket.

Vírusokról beszélünk, tehát nincs célzott terápia. Orrcsepp, lázcsillapító, illetve az infralámpa is hasznos lehet ezekben az esetekben, köhögés esetén pedig a nyákoldó készítmény. Ugyanakkor mindkettőre jellemző, hogy könnyen felülfertőződik. Kialakulhat bakteriális arcüreg-vagy tüdőgyulladás, ezért fontos, hogy eleinte tüneti kezelést kapjon a beteg, és ha később szükséges, antibiotikum terápiában részesüljön. A Covidnál tapasztalunk egyébként most ízületi panaszokat is, amik akár hetekig elhúzódhatnak, illetve gyakori hosszú, hetekig tartó köhögés is

– mondta el Bosnyákovits Tünde.

A tisztifőorvos azt javasolja, hogy ha valaki megbetegszik, maradjon otthon, ha megteheti, illetve ha nem is erősek a tünetei, akkor is mindenképpen viseljen maszkot, hogy a környezetét – és főleg a gyenge immunrendszerű családtagokat, ismerősöket, akikre ez a megbetegedés veszélyesebb is lehet – ne fertőzze le.

Ha pedig súlyosbodnak a tünetek, nehézlégzés jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni

– hívta fel a figyelmet.

Mindkét betegség ellen van egyébként védőoltás, ami az alapbetegségekkel küzdőknek, illetve a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen javasolt.

Azt tapasztaljuk, hogy az influenza elleni védőoltás iránt megnőtt az érdeklődés. Különösen sokan igénylik az új influenza gyermekvakcinát, mivel ez orrspré, vagyis beadása nem jár szúrással. Azt azonban hangsúlyoznám, hogy a másik két oltóanyaggal szemben, amik elölt vírust tartalmaznak, az orrspré élő, legyengített vírust tartalmaz, tehát kifejezetten ellenjavallt a gyenge immunrendszerű fiataloknak

– hívta fel a figyelmet.Oltást egyébként ajánlott még felvenniük a szülés előtt álló kismamák párjainak is, hiszen ha látogatási tilalmat vezetnek be, csak az oltott édesapákat engedik be a szülőszobába.