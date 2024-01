Boldog hétfőt mindenkinek! Kíváncsi vagyok, hogy ez után a tőmondat után mennyien küldenek el a fenébe, azok közül, akik hétfőn reggel olvassák a jegyzetet, de gondolom jó sokan. A hétfő egy csomó embernek nem hiányzik a háta közepére sem. Ez persze nem is csoda, lehet visszamenni dolgozni, kezdődik a mókuskerék elölről. Ide még visszatérünk, de előtte nézzük meg, hogy tudományosan mi is a hétfő. A Wikipédia azt írja, hogy a hétfő a hét – a napjainkban általános, Európa keresztény részein szokásos felosztás szerinti – első napja, másképp a „hét feje” vagy eleje. A bibliai hagyomány szerint a hét második napja, és többek között az arab országokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Görögországban, Grúziában, Iránban, Izraelben, Kanadában, Örményországban és Portugáliában ma is annak számít. Ez azért furcsa kicsit, ha nem így van, írják meg! De ami talán a legfontosabb: a hétfői nap Garfield, a rajzolt macska egyik legnagyobb bosszúsága; ha csak teheti, átalussza.

És akkor vissza az itteni, sima hétfőkre, engem különösebben nem izgat, mert mi – ahogy sokan mások – dolgozunk hétvégén, és ünnepnapokon is. Nekem ez most pont így, hogy a fene enné meg, úgyhogy amikor ezeket a sorokat írom, az olvasók nagy része a forró húslevest szürcsölgeti, vagy éppen a vasárnapi ebéd után ejtőzik egy kicsit. És akkor most vissza az elejére! A hétfő azoknak tényleg borzasztó lehet, akik hétfőtől péntekig dolgoznak, és utána két napot pihennek. De amúgy nem annyira vészes. Főleg most, amikor ezt olvassák hétfőn reggel, én még valószínűleg alszom majd.