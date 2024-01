Csaba a Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola kilencedik osztályos tanulója, villanyszerelő szakon. Emellett a zene is az élete középpontjába került, ma már szinte minden szabadidejét ez tölti ki.

A Szulejmán miatt tanult meg hegedülni

Kiskorom óta szeretem a zenét. Megtanultam gitározni és hegedülni is úgy, hogy nem jártam zeneiskolába. Videók segítségével lestem el, hogyan kell lefogni a húrokat mindkét hangszeren

– mondta Csaba. Azért kezdett el autodidakta módon hegedülni tanulni, mert nagyon tetszett neki a Szulejmán főcímdala. Ma már egy-két hang kivételével jól megy neki, de a hegedülés kissé háttérbe szorult. Még az is lehet, hogy nem örökre. A műfaj, amiben Csabi mára otthonosan mozog, nem zárja ki ezt a hangszert sem.

A vásárhelyi fiatal már kiskorától nagyon szerette a rapet, több előadót követett, figyelte a felvételeken minden mozdulatukat és gyakran mondta a szüleinek, hogy ha nagy lesz, ő is rapper lesz. Szövegeket egy-két éve kezdett írni.

A szülei elé állt és kérte, hadd mehessen stúdióba

A YouTube-on gyakran hallgattam zenei alapokat, az egyikre írtam szöveget is, ami szerintem elég jól sikerült. Megmutattam a szüleimnek és mondtam, hogy erről szeretnék egy stúdiófelvételt. Ez a dalom arról szólt, ami a fiatalokat érdekli, kocsik, pénz, lányok buli… Először nem vettek komolyan, de nem hagytam magam. Végül augusztusban engedtek a kérésemnek. Szegeden sikerült egy jó hangmérnököt találnunk, akivel rendkívül jól tudunk együtt dolgozni

– mondta Csaba.

A Millió álom című dalához videóklip is készült, amit Szegeden forgattak, a szereplői Csaba és a barátai, ismerősei. Két hónap nap alatt közel 9 ezren nézték meg. Azóta megjelent a második száma is, Mi ámor címmel, ami kissé latinosabb hangzású és egy szerelmi csalódásról szól. Ugyancsak készült hozzá klip. A Happy & Depi című dal pedig egy hete jelent meg.

Csaba arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapok arra is jók voltak, hogy kiderüljön, kik az igazi barátai. Sokan kinevették és nem hittek benne.

Szeretné ha nem a külsőségek, hanem a dalok miatt ismernék

A vásárhelyi fiú Hexa előadónéven jegyzi a számait. Csabi nagyon kíváncsi az emberek véleményére, a kritikákért sem sértődik meg, alázattal meghallgatja, megfogadja, tanul belőlük.

Azt mondta, egyik rapperre sem szeretne hasonlítani, saját stílust alakít ki. Azt sem tervezi, hogy tehetségkutató műsorokba jelentkezzen, inkább maga szeretné a karrierjét felépíteni, még ha ez lesz a rögösebb út is. Nemcsak az online térben, személyesen is találkozhatott már vele a közönség. Fellépett már Vásárhelyen, Szegeden, Orosházán, Mezőberényben, Kaszaperen is fellépett, ahová a szülei kísérték el.

Nem változtattam magamon, nem szeretném, ha a külsőségek vagy botrányok miatt ismernék meg a nevem, hanem a dalaim miatt. Iskolába járok, tanulás után esténként foglalkozom a rappel. Szüleimmel megbeszéltük, hogy amíg nem megy az iskola rovására, addig mehet a zenélés. Szerencsére nincsenek gondjaim a tanulással, megfér egymással a kettő

– mondta a fiatal zenész.

Célja, hogy jövő nyáron már fesztiválokon is találkozhasson vele a közönség.