Kellőképpen lehűlt a levegő, ez már jó a hócsináláshoz. Vásárhelyen az önkormányzat ezért újra bevetette a hóágyút. Most már tényleg fehér lesz a Somogyi-domb, amíg maradnak a mínuszok, addig szánkózni is lehet rajta.

Gyöngyösi Ferenc alpolgármester ismét a körülbelül 10 méter magas Somogyi domb tövéből jelentkezett be kedden reggel. El sem hiszik a dimbes-dombos, hegyes vidékeken élők, hogy felénk, a „Nagy Sömmiben” ez tényleg komoly magasságnak számít.

Mint megírtuk, az önkormányzat 9 millió forintért vásárolt hóágyút, a pénznek sokak szerint máshol jobb helye lett volna, ráadásul a hócsinálás eddig kudarcba is fulladt. Nem volt elég hideg. Most viszont igencsak berúgta a tél a nagykaput. A következő napokban nagyon hideg nappalokra és annál is inkább hidegebb éjszakákra számíthatunk.

Gyöngyösi Ferenc a Somogyi dombnál „intenzív hóesésben” jelentkezett be, a hóágyú szereti ezt az időt, a domb már szinte fehér.

– Jelenleg negyed kapacitáson működik a hóágyú, szerdán hajnalban olyan hőmérséklet lesz, hogy a négy fúvókából már kettőt, vagy hármat is használhatunk. Bízom benne, hogy szerda délelőttre olyan havas lesz a Somogyi domb, hogy szinte körbe lehet majd szánkózni. Jelenleg is van már egy szakasz, ami használható. Bátorítok mindenkit, jöjjön ki, élvezze a havat, érezze jól magát – mondta az alpolgármester.