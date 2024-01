Vesszővágás, avatás

A megnyitó után a 14 borrend tagjai a szegedi tanyához vonultak, az ottani szőlőskertben végezte el Kalmár István hegybíró a vesszővágást. A három levágott vesszőt megvizsgálva jó termést ígért erre az esztendőre, persze ahhoz az időjárásnak is kedvezően kell még alakulnia a folytatásban is. Ezután a társaság a millenniumi Árpád-emlékműhöz ment, ott tartották meg az új borrendi tagok avatási ceremóniáját. Először kérdésekre kellett válaszolni, majd bekötött szemmel kóstolva megkülönböztetni a fehér és a vörös bort, ezt követte az avatás, a diploma és a névre szóló bor átadása. A már említett Kertész Péteren kívül a békéscsabai és gyulai kötődésű Steigervaldné dr. Hursán Katalin és a komlói születésű, de Szegeden élő Müller László lett a Szent Vince Borrend 395. és a 396. tagja. Érdekesség, hogy az utóbbinak a felesége volt az ajánlója, úgy is nevezik, a „keresztapja”.

Hőség és fagy ne legyen

Úgy ítélem meg, szép számban megjelentek a borrendek az első országos eseményünkön, új tagokat köszönthettünk és a vesszővágás is optimizmusra ad okot. A vesszőket nem károsította a fagy, jó termés várható, feltéve, ha nem lesz túl nagy meleg és utána rögtön túl nagy hideg

– foglalta össze a nap krónikáját Lukács Sándor, a Szent Vince Borrend nagymestere, a Békés megyei lovagi szék elnöke.