– Nem volt könnyű év 2023, de szerencsére vége van. És a végével is szeretném kezdeni a beszélgetést. Nagy durranás volt a szegedi BYD-gyár bejelentése. Milyen változást hozhat ez a beruházás a vármegyébe?

– Amit Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentett egy hatalmas beruházás, amelyik nem csak Szegedet, hanem az egész régiót, illetve az egész vármegyét érinti. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ez egy történelmi lehetőség. Abban bízom, hogy Szeged kihasználja majd ennek a lehetőségét. Ráadásul a gyárnak köszönhetően közvetve és közvetlenül több ezer új munkahely jön létre.

– A kérdés az, hogy honnan lesz elég munkaerő?

– Az biztos, hogy mindenképpen előnyt élveznek a magyar munkavállalók. Aki Magyarországon lakik, és a gyárban szeretne dolgozni, biztosan kap lehetőséget. Külföldiekkel csak a törvények maximális betartása mellett dolgoztathatnak majd.

– Ugorjunk vissza az év többi részére. Nehéz helyzetben volt az ország, így a térségünk is. A magas infláció az év végére visszaesett, most talán már jobban alakulnak az adatok. Hogy sikerült a Homokhátság településeinek átvészelni ezt az időszakot?

– Valóban nagyon nehéz éven vagyunk túl. A lakosság és a kormányzat, de az önkormányzatok is régen látott nehézségekbe ütköztek. Ezeket jellemzően a háborús infláció, és az elhibázott brüsszeli szankciók okozták. Azonban a magyar gazdaság bebizonyította, hogy ilyen körülmények között is működik. A homokhátsági önkormányzatoknál sem volt ez másképp. Folyamatosan egyeztettünk a településvezetőkkel, és azt láttam, hogy a polgármesterek gondos, jó gazdái a településüknek. És az ott élőkkel együtt sikerült áthidalni a nehézségeket. A Homokhátságon igazi összetartó közösségek élnek, és ez a bajban is meglátszott. Ráadásul több fejlesztést is megvalósítottak. Volt, ahol új játszótér épült, de olyan hely is, ahol kollégium épült, de ne feledkezzünk meg a Homokhátság vízvisszapótlásának megoldásáról sem.

– A szegedi közgyűlés baloldali többsége gyakorlatilag mindent átvert a testületen, amit akart.

– Országgyűlési képviselőként csak azokkal a szegedi problémákkal foglalkozom, amivel a lakók megkeresnek, hiszen a testületben vannak kormánypárti képviselők is. Az egyik legnagyobb probléma volt, hogy a városért dolgozóktól el akarták venni a bérlakásaikat. Egyebek mellett emiatt a többször is elhibázott lakásrendeletet újra kellett írni. Így megoldódott a városért dolgozók lakhatása.

– Ez az év sem lesz semmi. Két választást is rendeznek. Mit gondol, lehet-e jobboldali fordulat az Európai Unióban, és mi várható az önkormányzati voksolástól?

– Bízunk a jobboldali fordulatban. Azt látjuk, hogy Brüsszel nem látja a valós problémákat, ez a migráció kezelésén is látszik. Nekünk fel kell nyitni az emberek szemét, és ki kell jelenteni, hogy nem kérünk az illegális bevándorlásból, és a migránsgettókról. Abban pedig bízom, hogy Szegeden a politikai közösségünk jobb eredményt ér el, mint a korábbi választáson.