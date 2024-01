Folyamatosan gondok adódtak az elmúlt hónapokban a falu központjában lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget használatával, számolt be közösségi oldalán a település önkormányzata. Szeretnénk elérni, hogy a falu központja rendezett legyen. Ennek érdekében a közelmúltban kamerát helyeztek el a helyszínen és egy tájékoztatót a vonatkozó szabályokról. A hulladékok nem megfelelő elhelyezése akár 100 ezer forint közigazgatási bírságot is vonhat maga után. Az üres üvegek elhelyezésére a településen még két másik helyen (Ifjúság és Vasút utca) is találnak konténert. Továbbá üzemel a hulladékudvar is.