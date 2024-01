A belterületi utcák kátyúinak eredt a nyomába Tiszasziget polgármestere. Ferenczi Ferenc közösségi oldalán írta, hogy többet is talált, ráadásul megsüllyedt szennyvízelvezető csatornára is bukkant. A polgármester azt kéri, hogy a lakók is segítsenek a kátyúvadászatban. Fontos, hogy rögzítsék az utcát és házszámot, és készüljön fénykép, amiket a [email protected] emailcímre kell elküldeni. Erre egyébként azért van szükség, mert a falu pályázna olyan pénzekre, amikből ki tudnák javíttatni az úthibákat.