Fejlesztésekkel is tudtunk haladni, a Havas-ház felújítására, vagy a Kurca-part rekonstrukciójára is gondolhatunk, de az egyházak, civilek és vállalkozások általi fejlesztéseknél is együttműködik a város. Év végén négy pályázatot adtunk be, több mint egymilliárd forint összértékben. A 2023-as év sikereire és munkájára támaszkodva 2024-től és a következő évektől még jobbat várhatunk