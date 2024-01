A Semmelweis utcai klinika korszerűsítésére írt ki korábban közbeszerzési pályázatot a Szegedi Tudományegyetem. A pályázatok beadási határidejét most módosították, az érdeklődők február 13-ig adhatják be az ajánlatukat.

A nyertesnek a 410 ágyas klinika energiahatékonysági korszerűsítését kell elvégeznie.

A feladat nem lesz egyszerű, mert a betegellátás folyamatossága miatt az építési beruházást csak szakaszokra bontva, ütemezetten és időben elnyújtva lehetséges megvalósítani.

A klinika összes hasznos alapterülete 23 ezer 710 négyzetméter.

A pályázatban szerepel, hogy a meglévő függönyfalak korszerűtlen fa tokszerkezetűek. Az épületegyüttes állapota viszont a korának megfelelő. A lapostetőszerkezetek elavult anyagokból készültek, csekély hőszigetelés-vastagsággal, ezeket teljesen ki kell cserélni. A homlokzat kiegészítő hőszigetelése szükséges. Az épületek akadálymentes megközelítése és az épületrészekbe való átjutás részben megoldott, de ezen is változtatni kell. Az épület a jelenlegi katasztrófavédelemi előírásoknak megfelel, mert 2015-ben volt egy teljes belső átalakítás. A nyertesnek egyebek mellett a meglévő nyílászárók helyett 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű ablakokat kell majd beépítenie, és a világítást is korszerűsítenie kell, valamint új klímák beszerelését is elvárják.