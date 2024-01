Az Ötöslottón minden idők második legmagasabb összegét, 5,35 milliárd forintot lehet most megnyerni, köszönhetően annak, hogy immár 25 hete senkinek nem sikerül eltalálnia a kihúzott 5 számot. A szombati sorsolás rendkívül gazdaggá tehet valakit: ha most egyedül viszi el a fődíjat, 25 ezer nyugdíjas egy havi átlagos juttatását teheti zsebre egyszemélyben. A legfrissebb KSH adatok szerint tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt. Mivel a lottónyeremény is nettó összeg, 11690 átlag magyar polgár egyhavi jövedelmeként is tekinthetünk erre az összegre – vagy ha úgy jobban tetszik, 974 évnyi átlagjövedelemként.

Ebből azért futja jónéhány dologra. Újépítésű, 80-100 négyzetméteres lakásból például Szegeden több mint félszázat lehetne ebből az összegből felvásárolni – majdhogynem az összeset, ami jelenleg a piacon van. Ha a szerencsés ezek után ezt mind kiadná – átlagosan havi 250 ezer forintért, ami most a reális ár ezekért a lakásokért, havi mintegy 14 millió forint bevételt egyből realizálhatna is a nyereményéből.

Aki nem akar ingatlankiadással bajlódni és inkább havi kamatokat szeretne pénzéből, az is szépen tudja fialtatni ezt az összeget. Már egy egyszerű, mindenki számára elérhető szabadfelhasználású megtakarítással is kényelmesen kaphat bárki évi 8 százalék kamatot a pénzére, ami erre az összegre havi szintre lebontva 168 millió forintot jelent. Természetesen vannak ennél jóval magasabb hozamot kínáló befektetések is, ráadásul ilyen nagy tőkére már egyedi ajánlatokat lehet kérni, vagyis ennél lényegesen magasabb a tényleges összeg, amit hozhat nekünk lottónyereményünk.

El lehet költeni egyébként a lottónyereményt egyetlen apró tárgyra is gond nélkül, ha valaki erre vágyna. Aki szereti a szép kiegészítőket, a tavalyi év 10. legdrágább luxusóráját is megveheti – a kilencedikre ez a pénz már nem lenne elég. A Patek Philippe rozsdamentes acél órája 12 millió dollárba kerül, vagyis a lottónyereményből még maradna is 1 milliárd forint egy ilyen kis csecsebecse mellett a napi kiadások fedezésére.