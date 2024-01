Számomra 2024 a korszakváltás éve. Nemcsak az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó ágazatokban, az építések, az állami beruházások és a közlekedés terén, de a saját politikai pályámon is. Hat országgyűlési ciklus, azaz közel negyedszázadnyi képviselőség után, 2026-ban nem indulok újabb, egyéni parlamenti mandátumért a választókerületben. Az elmúlt évek közös eredményeire, az ígéretek teljesítésére, a többször megerősített felhatalmazásra büszke vagyok. Köszönettel tartozom érte a választóimnak és a támogatóimnak, a munkatársaimnak és a családomnak. Életemnek ezt a korszakát most lezárom. Ezt a ciklust követően egyéni választókerületi képviselő már nem leszek, de politikus maradok: a szűkebb és a tágabb pátriám, a magyar vidék és az Alföld, a politikai közösségem és a pártom továbbra is számíthat a munkámra