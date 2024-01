Az ötezret közelíti a hallgatói létszám a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum négy Csongrád-Csanád vármegyei iskolájában, ami országosan is kiemelkedő eredmény – hangzott el a keddi, az előző évet értékelő sajtótájékoztatón a vásárhelyi Corvin-iskolában. Hegedűs Zoltán kancellár kiemelte, hogy a nappali tagozatos hallgatók arányához mérten országosan is a HSZC-ben tanul a legtöbb felnőtt; legutóbb kétezernél többen jelentkeztek valamelyik képzésre.

900 milliós fejlesztés

Kiderült, hogy míg tavalyelőtt 600 millió forintot költöttek fejlesztésre, 2023-ban 900 milliónál többet, aminek a pályázati támogatások mellett a felnőttoktatási tevékenység a legfőbb forrása, a tanulók után járó állami támogatás révén. Tavaly egyebek mellett energetikailag korszerűsítették az oktatóhelyek épületeit, fejlesztették az informatikai infrastruktúrákat, háromszáz számítógépet, ötven okostáblát vásároltak, valamint felújítottak a tanműhelyeket.

Mi magunk is meglepődtünk, mennyit tudtunk erre költeni

– tette hozzá Hegedűs Zoltán.

A legkelendőbb szakmák

Kincses Tímea főigazgató azt mondta el: tavaly bővült a kínálatuk, így 19 ágazat 47 szakmája közül választhatnak a továbbtanulók a négy – csongrádi, szentesi, makói vagy vásárhelyi – iskola valamelyikében. Növekszik az igény a rövidített felnőttoktatás iránt, különösen népszerű a dajkaképzés, a lakberendezés, a személy- és vagyonőr, illetve a pedagógiai munkatárs. A legnépszerűbb szakma továbbra is a villanyszerelő, nappali és felnőttoktatásban egyaránt. A nyolcadikosoknál a hegesztő és a gépjárműtechnikus pálya ugyancsak sokakat vonz, ahogy az informatika és távközlési szakokat, a szépészeti, valamint a menedzsment képzéseket is szívesen választják. A felnőtteknél viszont a pénzügyi-számviteli ügyintéző, valamint a kereskedő- és webáruház technikus a népszerű. A főigazgató azt is hangsúlyozta: a szakképző iskolai tanulók mindannyian duális partnereknél tanulnak, de összességében is ezernél több tanulónak van szakképzési munkaszerződése. Ez kiváló eredmény.

Iskolák a versenyszférában

A kancellár és a főigazgató is egyöntetűen kiemelte: a hallgatói létszám növeléséhez, a tanulni vágyó felnőttek sikeres megszólításához meg kellett meritkezni a versenyszférában. Hegedűs Zoltán szerint mostanra az egy nélkülözhetetlen szemlélet, hogy az oktatás egy szolgáltatás.

– A felnőttek használható tudást szeretnének, nem pedig olyat, amely a szellemi szemetes kukában köt ki. Lehetőleg minél gyorsabban és rugalmas tanrendben. Reagálni kell a munkavállalói és a versenyszféra igényeire, ez a kulcsa az egésznek – hangsúlyozta a kancellár. Azt már Kincses Tímea tette hozzá, hogy további emelkedésre számítanak azzal, hogy a