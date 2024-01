Mint lapunk is megírta, Lázár János országgyűlési képviselő, építési és közlekedési miniszter vasárnap éjjel egy Facebook posztban jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. Politikus marad, szűkebb és tágabb pátriája, a magyar vidék és az Alföld, a politikai közössége és a pártja továbbra is számíthat a munkájára. Megjegyezte, Hódmezővásárhely ma végletekig megosztott, egyre jobban lemaradó város. Ha ezen változtatni akarnak, kevesebb pártpolitizálásra és több munkára, kevesebb vitára és több közös nevezőre van szükség. Az új műsorhoz pedig új férfi kell. Vagy nő – majd a választók eldöntik.

Lázár János bejegyzésére kommentben reagált Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzék választást elvesztő volt miniszterelnök-jelöltje.