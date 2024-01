Tatár tavalyelőtt februárban, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (OEVB) tagjainak megválasztásával kapcsolatos botrány miatt mondott le a jegyzői posztról. Akkor más pozícióban ugyan, de továbbra is a hivatalnál maradt. Mint ismeretes, „rejtélyes okokból” nem kerülhetett be az OEVB háromfős grémiumába a Pro Urbe-díjas Faragóné Szénási Emese, akit egy javított előterjesztéssel a póttagok közé soroltak. Faragóné Szénási Emese helyett Márki-Zay Péter egyik ügyvédjének lányát, Kecskés Fannit delegálta a közgyűlési többség a bizottságba. Hogy Tatár Zoltán és Márki-Zay Péter munkakapcsolata nem felhőtlen, ezt a városházáról kiszivárgott hírekből korábban is sejteni lehetett.

Több pert is indított Tatár Zoltán

Tatár Zoltán végül beadta a felmondását, de mint akkor nyilatkozta, a polgármester „betartott neki”. Bár írásban is megegyeztek a távozása feltételeiben, a polgármester „jogi aggályok miatt” nem tartotta magára nézve kötelezőnek a közszolgálati jogviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodást. Tatár Zoltán ezért beperelte Márki-Zay Pétert, majd azért is, mert a polgármester kémkedéssel is megvádolta a volt jegyzőt. Hogy nem kém, arról már hivatalos papírja is van.

Tatár Zoltán most „Felháborító ajánlat” címmel tett közzé az oldalán egy írást, amiben nem kevesebbet állít, minthogy Márki-Zay Péterék a hivatal által érvényesnek elismert megállapodásban szereplő összeg kifizetését az MZP1G oldal megszüntetéséhez, valamint nyilvános bocsánatkéréshez kötnék.

Furcsa egyezséget ajánlottak a volt jegyzőnek

Mint arról korábban már tájékoztattam a közvéleményt, a közszolgálati jogviszonyom megszüntetésével kapcsolatosan pert indítottam a vásárhelyi hivatal ellen. A perben az első tárgyalás 2023. november 28-án volt, ahol a hivatal ügyvédje egyezségi ajánlattal állt elő, azonban ennek a hivatal vezetői részéről történő jóváhagyása érdekében kérte, hogy egyezzek bele a per szünetelésébe. Én ebbe belementem, 15 napot adtam az egyezségi ajánlatuk megtételére. Valamivel a 15 napos határidőn túl kaptam kézhez az ügyvéd úrtól a hivatal által kidolgozott egyezség szövegét, amitől – finoman szólva – padlót fogtam. Ebből ugyanis az derült ki, hogy a hivatal által érvényesnek elismert megállapodásban szereplő összeg kifizetését az MZP1G oldal megszüntetéséhez, valamint nyilvános bocsánatkéréshez kötnék, egyebek mellett Fejes Péter képviselő úr vonatkozásában is

– írta Tatár Zoltán, hozzátéve, ez azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal közpénzt fizetne azért, hogy egy, az önkormányzat vezetői számára kényelmetlen Facebook-oldal megszűnjön.

Visszaélés a közpénzekkel?

Mindezt egy olyan önkormányzat hivatala tenné, amelynek a vezetői a demokrácia és az átlátható működés mellett törnek naponta lándzsát, magukat pedig a korrupció elleni harcosokként definiálják. Ezek a demokraták tehát közpénzből fizetnének az MZP1G oldal megszűnéséért!

– fogalmazott és azt is írta, ha a polgármester vagy Fejes Péter képviselő úgy érzik, hogy a volt jegyző megsértette a jogaikat, miért a hivatali helyzetükkel visszaélve kívánnak ezért elégtételt venni?

Természetesen továbbra sem zárkózom el a jogvita egyezséggel történő lezárásától, de csak olyan megállapodást vagyok hajlandó aláírni, amely nem terjeszkedik túl a jogvitánk keretein, valamint nem jelenti a közpénzek visszaélésszerű felhasználását.

– jelentette ki Tatár Zoltán.