Szentes. A Kiss Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde fenntartója, a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség presbitériuma döntést hozott az iskola jövőjét illetően. Ennek alapján a tantestület egyik megbecsült pedagógusa, Dimákné Sebők Veronika veszi át megbízott igazgatóként az intézmény irányítását, az igazgatóhelyettesi pozíciót pedig továbbra is Tomcsányiné Lucz Szilvia tölti be. Az elkövetkezendő hónapokban a fenntartó kiírja az intézményvezetői pályázatot – jelentette be Fehér Csaba lelkipásztor a Szentes Televízió műsorában.