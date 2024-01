Újévi Koccintáson mondott köszönetet Makó Város Önkormányzata azoknak a nagylelkű támogatóknak, akik segítették advent idején a rászoruló családok támogatását, és az ünnepekre hangolódást. Tavaly decemberben ugyanis rengeteg felajánlás érkezett, illetve nagyon sok egyesület, művészeti csoport kulturális programmal szórakoztatta a közösen ünneplőket. Ezt a több héten át tartó közös munkát az önkormányzat egy hagymaházi vendéglátással hálálta meg, mert nagyon sokan nyújtottak segítő kezet a rászorulóknak.

Újévi Koccintáson mondott köszönetet Makó Város Önkormányzata. Forrás: Farkas Éva Erzsébet/Facebook

Mint azt Farkas Éva Erzsébet polgármester zenés köszöntőjében kiemelte: A sok jóra való törekvés csak rendkívüli összefogással valósulhatott meg, melyet oly’ sokszor tapasztalhattunk az elmúlt években. Ennek eredményeként az elmúlt hónapban egy olyan mérföldkőhöz is elérkeztünk városunkban, amely nagyban meghatározhatja a jövőnket. December 15-én megkezdődött a kormányzati támogatásból megvalósuló új fürdőrészleg átadása, március 24-én, vasárnap délelőtt együtt adhatjuk át az országnak, világnak. Ez is Makó összefogásának lehetősége és további útja – hangsúlyozta. A város vezetője hozzátette még: legalább ekkora sikernek tekinthető, hogy Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi beruházásaként új gyár létesülhet, kínai befektetővel. Ahogy eddig is rengeteg fejlesztés valósulhatott meg a városban, ez Makó, a közös jövőnk útja. Adjunk hát hálát mindig, mindenért – fogalmazott a városvezető.