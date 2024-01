A borsmentát választotta az év gyógynövényének a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya 2024-ben. A csodaszer jelentőségét mutatja, hogy a legrégebben termesztett növények egyike. Az Európában és Észak-Amerikában is elterjedt évelőnek a levelét és az illóolaját is használják gyógyászati célokra. A belőle készült tea és illóolaj kiválóan alkalmas a megfázásos tünetek enyhítésére, emellett epe- és bélpanaszok kezelésére, valamint külsőleg bőrviszketésre és fájdalom-csillapításra használható. Számos klinikai vizsgálat szerint a borsmentaolaj hatásosan enyhíti az emésztési panaszokat. A gyógynövény ezentúl kiváló ásványi anyag-forrás, például kálium, kalcium, vas, mangán és magnézium is található benne.