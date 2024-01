Karikó Kati innen vitte magával a tudományos érdeklődését, és a hagyományos emberi értékeket is, melyek nélkül nem juthatott volna el idáig. Kitartása, szorgalma már akkor szembetűnő volt. Bár a padok már nem a régiek, és egykori kiváló tanítványom érthető okok miatt nem lehet most itt, de ebben a teremben szétnézve boldogan megállapíthatom, hogy Karikó Kati szelleme, személyisége jelen van, mindig is itt volt és mindig itt is lesz köztünk