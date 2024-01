Tavaly bruttó 50 millió forintból felújítottuk a Vasút utcát, amely Nagymágocs egyik belterületi gyűjtőútja. Bízom abban, hogy ez is a lakosság megelégedésére szolgál

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Építettek egy termelői piacot, amit az év negyedik negyedévében már rendszeresen használt a lakosság, ehhez 90 millió forint támogatást kapott a falu.

A polgármester fontos beruházásnak nevezte a 2,5 millió forintból épített temetői urnafalat is, ami már régi igénye volt a lakosságnak.

A Nagymágocsi Fiatalokért Egyesülettel közösen Trianon emlékművet állítottak, amely méltó helyszíne lesz az 1920-ban történtekre való emlékezésnek.

Hiánypótló volt ez az emlékmű. Úgy gondolom, minden településen szükség van egy olyan helyre, amely arra emlékeztet bennünket, hogy mit vesztettünk Trianonnal és mi a magyar nemzet feladata

– vélekedett.

Nagymágocson 2023-ban nagyvolumenű faültetésbe kezdett az önkormányzat, ami a két játszóteret és a Petőfi teret érintette. A munkát idén is folytatják. Az elmúlt évben vezették be, hogy az újszülöttek családjának, a meglévő támogatás mellett, egy gyümölcsfát is adományoznak.

Ami 2023 nagy kihívása volt, az az infláció. Ez a lakosságot és az önkormányzatot is megterhelte, ennek ellenére minden települési- és intézményi szolgáltatást megőriztünk, sőt, erősítettük is. Például az egyedülálló kisnyugdíjasok esetében már 114 ezer forintos havi nyugdíjig napi 315 forintért kaphatnak ebédet az idős lakosaink

– mondta.

2024-ben is számos fejlesztés várható Nagymágocson. Már hozzáláttak a település keleti mezőgazdasági útjának építéséhez is a Török dűlőben. 2024-ben az iskola kapja a prioritást, teljeskörű felújítást szeretnének, a belső terek átépítésével. Két új tantermet is építenének, laborokat alakítanának ki. A pályázatot januárban nyújtják be. Szebellédi Endre polgármester reméli, a 850 millió forintos beruházás már ősszel kezdődhet.