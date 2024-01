Egy infarktussal összehasonlítva jelentős különbség, hogy ez nem okoz fájdalmat. Ez probléma lehet, hiszen sokan azt gondolják, hogy ha kipihenik magukat, jobban lesznek, sokszor nem is gondolnak arra, hogy komolyabb probléma lehet a háttérben. Furcsa módon ezért éppen akkor nagyon jók az esélyek, ha súlyos tünetekkel, például féloldali bénulással jár a stroke, mert akkor időben segítséget kérnek. Ennél a problémánál ugyanis az időfaktornak rendkívül nagy szerepe van. Van olyan stroke, amely 12 óra után is jól kezelhető, de olyan is, ahol mindössze 3 óra áll rendelkezésre arra, hogy megkezdjék a szakszerű ellátást ahhoz, hogy a beteg maradványtünetek nélkül felépülhessen