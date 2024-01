Már óvodáskorú gyermekeket is vár a parkban tartandó születésnapi bulira a Szegedi Vadaspark. Mint írják, az egyik legnépszerűbb gyermekprogramjuk a születésnapi buli, amelyre immár nemcsak iskolásokat várnak, hanem négy éves kortól lehet jelentkezni. Így egyedi, különleges élményekkel gazdagodhatnak a kicsik az év legfontosabb napján. A visszatérőkre is gondolnak a szervezők, változatos programcsomagok közül lehet választani. A legnépszerűbbek az állatetetések, amelyek alkalmával olyan helyre is beviszik a gyermekeket, ahová más alkalommal, látogatóként nincs lehetőség bejutni. A jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet tájékozódni.