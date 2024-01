Szombaton tartotta a Szegedi Tudományegyetem a már hagyományos nyílt napját és szülői értekezletét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A nyílt nap képzési kiállításán a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket. Kiderült, hogy az egyetem 12 kara több mint 550 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.

Természetesen nem csak a diákokat, hanem a szüleiket és a középiskolai vezetőket, osztályfőnököket, pályaválasztási tanácsadókat és szaktanárokat is várták. A karok standjainál már az egyetemisták mondták el a legfontosabb információkat, és próbálták meggyőzni a középiskolásokat, hogy az ő szakukat válasszák, ha továbbtanulnak. Érdekesség, hogy ott volt a szegedi élménysétákat szervező csapat is. Gyuris Péter az mondta, nekik is fontos, hogy minél többen válasszák a szegedi egyetemet. Ők egy kvízzel készültek, amelyben Szegeddel kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Gyuris Péter hozzátette, a felsőoktatási intézmény a város talán legfontosabb része, és ők aktív szerepet vállalnak abban, hogy a tanulni érkezőknek bemutassák Szeged minden érdekességét, és megismertessék őket a város történelmével.