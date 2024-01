Szeptember első hétvégéjén immár hatodik alkalommal rendezték meg a Két lábon vagy Két keréken a Gyermekklinikáért jótékonysági futást. Az 1500 forintos nevezéssel ezúttal is mindenki a szegedi gyermekklinika sebészeti osztályát támogatta – a rendezvény a kezdetek óta ezzel a céllal működik.

Ezen az osztályon folyik szerintem a legfontosabb munka, hiszen minden műtétet ők végeznek. Azt gondolom, ezt mindenki így gondolja, akinek beteg a gyermeke. Ezért támogatjuk őket

– mondta el Jakab Gusztáv, a Két Lábon vagy Két Keréken a Városért Sportegyesület elnöke. Megjegyezte, most nem csupán az 1500 forintokból gyűlt össze ez a szép összeg, a 7-800 résztvevő között volt, aki több százezres adományt adott, a C-Mobiltól például félmillió, a Tisza Dokk tulajdonosától pedig egymillió forintot kaptak. Így összesen 4,5 millió forint gyűlt össze, melyet kiegészítettek az egyesülethez befolyt adó egy százalékos felajánlásokkal, így egy szép kerek összeget, az eddigi legnagyobb támogatást tudták átutalni a gyermeksebészeti osztály alapítványának.

Kovács Tamás osztályvezető egyetemi adjunktus elmondta, a sportos programon az osztály dolgozói is minden évben nagy létszámban részt vesznek, hiszen amellett, hogy egy nemes cselekedet, kellemes időtöltés is.

– Nagyon hálásak vagyunk Jakab Gusztávnak, illetve a fő médiatámogató Rádió 1-nek is, hogy segítenek nekünk ezzel – mondta. A bevételből korábban vettek már több nagyértékű műszert – például ultrahangkészüléket, műtőasztalt vagy laparoszkópos felszerelést –, az alapítvány kuratóriuma azonban idén úgy döntött, most a műtétekhez szükséges kézi műszerparkot fejlesztjük – mondta az osztályvezető. Ezek egyébként rendkívül drágák: egyetlen sebészeti tálca, melyet használnak egy operáción, 8-10 milló forint értékű műszert tartalmaz. Az 5 millió forintból a szegedi osztályra olyan speciális eszközöket vettek, melyek a csecsemők és újszülöttek operációjához használhatók. Emellett egy TOP kategóriás fejlámpát is beszereztek, hogy a fényviszonyokat javítsák a műtőben, mely önmagában egymillió forintba került, illetve vásároltak laparoszkópos eszközöket és orvosi székeket is a műtőbe.

A gyermeksebészet egyébként, ahol évente több mint kétezer műtétet végeznek, nyár óta a fül-orr-gégészeti klinika régi épületrészében működik, az operációk is az ottani műtőben zajlanak. A helyzet azonban csak átmeneti, hiszen a gyermekklinika épületében lévő osztályt és a műtőjét is hamarosan felújítják, onnantól pedig kétszeres alapterületen tudnak majd dolgozni.