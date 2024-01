A Szentesi Boldogságklub 2021-ben hozta létre a Teréz anyu-díjat, amellyel minden év elején elismerik egy-egy szentesi embertársunkat, aki életével, szeretetteli közösségi, önzetlen szolgálatával előttünk jár, példát mutat mindannyiunk számára. Már három személy kapta meg az elismerést, elsőként Agócs Lászlóné önkormányzati képviselő, az egészségügyi bizottság elnöke, majd Bocskay István, az önkormányzat munkatársa, tavaly pedig Gilicze Andrásné református lelkipásztor. Most először egy egész napos rendezvény, a Teréz anya köztünk jár egészségnap keretében, szombaton adták át a díjat, a két első díjazott jelenlétében. Gilicze Andrásné nem tudott részt venni, de üzenetét elküldte írásban, ezt olvasták fel, mielőtt fény derült az idei díjazott kilétére.

Jobb vele a világ – Puskásné Halál Ágnes kapta a Teréz anyu-díjat. Fotó: Darók József

Szoktuk mondani, hogy kevesen vannak irgalmasok ebben a felfokozottan irgalmatlan világban. De ez nem így van, mert te is itt vagy, és arra kaptál elhívást, hogy a segítségre szorulók megtaláljanak, melléjük állj, hathatós eligazítást, életvezetést, útmutatást adj nekik

– írta köszöntő soraiban.

Ezután kórusban hangzott Puskásné Halál Ágnes neve, akit nagy taps közepette vette át a Teréz anyu-díjat Bánfiné Szőke Erikától, a Boldogságklub vezetőjétől. A rendezvényen meglepetés volt, de egyáltalán nem meglepő, hogy Szentes Város Gondozási Központjának vezetője is megkapta ezt az elismerést, a két évvel ezelőtti díjazott, Bocskay István ajánlására. A klub ajándékaként egy Jobb veled a világ feliratú párnát is átadtak számára.

– Ha valaki ilyen szépen elkötelezett a saját hivatása és élete iránt, róla mindannyian példát vehetünk. Személye tökéletes választás volt a díjra – mondta Szabó Zoltán Ferenc polgármester, és a város nevében köszönte meg a díjazott és kollégái munkáját. Arról is szólt, mennyire biztos hátteret adnak a szociális és egészségügyi dolgozók a város életéhez, hiszen elöregedő társadalmunkban egyre nagyobb mértékben van szükség rájuk.

Miután meghatottan átvette a díjat, Puskásné Halál Ágnes elsőként a csapatának és a családjának köszönte meg az elismerést, hiszen nélkülük nem működne a munkája.

– Hosszú évtizedek állnak mögöttünk. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm a felém áradó tiszteletet. Mi tényleg szívből csináljuk, ezt nem is lehet másként, és hálás vagyok, hogy megkapjuk ehhez a támogatást, erőt, erőforrásokat, meg a barátságot. Azt gondolom ugyanis, hogy Szentes városában szoros kapcsolatok, kötődések vannak a segítő szakmában, nemcsak szakmailag, hanem barátilag is mélyen elkötelezettek vagyunk egymás iránt – hangzott el Puskásné Halál Ágnestől. Szerinte ez teszi nagyszerűvé ezt a hálózatot, beleértve a térséget is.

Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, óriási, amit véghez visznek, sosem az anyagi részét nézve, akár munkaidejükön túl is. Nekünk az is feladatunk, hogy fenntartható legyen ez a stratégia, hogy azok a kövek stabilak legyenek, amelyek egy szebb és boldogabb jövőt mutatnak

– zárta gondolatait a díjazott.