Mintegy 10 éves hagyomány a Szent-Györgyi Albert Rotary Club életében, hogy a tagok év elején néhány napra beállnak főzni az alsóvárosi Ferences konyhára. A csak férfiakból álló társaság idén keddtől csütörtökig jótékonykodik, minden nap több mint 100 adag ételt készítenek el.

Már az első napon nagy volt a sürgés-forgás déltől kezdve a kis konyhában: tucatnyi rotarysta tüsténkedett, hogy az első napi menü, vagyis a székelykáposzta elkészüljön. De előre is dolgoztak, volt, aki már a másnapi gulyásleveshez kockázta a marha lábszárat. De így is marad tennivaló bőven a következő napokra is, hiszen szerdán például 3 kiló lisztből és 30 tojásból, saját kezűleg készítenek csipetkét, hogy ezzel tegyék még tartalmasabbá a levest.