Évtizedes hagyományú az ingyenes csere-bere vásár Balástyán, először a nyugdíjasok szervezték, és emlékeim szerint eleinte a Vöröskereszt is segített nekik. Én pár esztendeje, a Covid-világjárvány idején vettem át tőlük, féltek a vírustól, azért nem csinálták tovább

– mondta Molnár Éva, aki 4 éve szervezi a folyamatos adományozást, minden hónapban megtartják az ifjúsági klubban.

Megemlítette, hogy az önkormányzat is segíti, szinte a teljes folyamatban: díjmentesen adja a fűtött termet, a nagyobb adományokat kiszállítják a rászorulóknak, például a tanyagondnoki szolgálat segítségével időseknek, mozgáskorlátozottaknak.

Összefogással

Rendszeresen járok ide, most ruhát és cipőt találtam a gyerekeknek. Örülünk annak, hogy van egy nő, aki segíti a szegényeket, a pártjukon áll. Most megyek, de még jövök vissza

– mondta Fülöp Réka Anna, akit a folyosón kérdeztünk.

Éva mosolygott, és kijelentette: nem egyedül övé az érdem. Barátai, ismerősei, önkéntesei is kiveszik a részüket a munkából, Balástyán kívül Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kisteleken is gyűjtenek neki, akárcsak a plébániáról Jenei Norbert hitoktató.

Hoznak, visznek

Mindig hozok és viszek is, ha fél zsákkal érkezek, háromnegyed zsákkal cipelek haza

– mondta viccesen Kapásné Ancsányi Ilona, azzal folytatva: ezúttal főleg a fiának válogatott, otthoni játszós ruhát keresett és talált. Később egy mikrohullámú sütővel is gazdagodott, ő jelentkezett elsőnek Molnár Évának arra a kérdésére, kinek kell egy mikró?

Tavaly hűtőt is kaptunk

– jegyezte meg Ilona, aki édesanyjával, Ancsányi Ferencné Icával érkezett, ő blúzokat nézett és lelt is neki tetszőt.

Molnár Éva barátai és ismerőse segítségével csinálja a csere-bere börzét. Fotó: Imre Péter

A Balástyán dolgozó, Kisteleken élő György Nikolett is szintre állandó kuncsaftja a vásároknak, de segít is Évának, például a takarításban. Vasárnap magának és a húgának vitt haza ruhákat. Dávid Sándor lányával, Ginával válogatott, 15 évig Balástyán élt, Éva kollégájaként dolgozott, de jászszentlászlói lakosként is vissza-visszajár, a pakolásban segíteni szokott. Ennek köszönhetően „szerzett” egy egyszemélyes kis gyerekhintát, ami egy autó csomagteréből került elő – hamarosan érkezik ugyanis az unoka.

A kis hercegnő – én így szólítom Ginát – mindig azt kérdezi, játék van? Most is talált egy kicsi pónit

– említette meg Molnár Éva.

Szorongatta, meg is puszilta legújabb kedvencét a kis hercegnő. Az ifjúsági klubba folyamatosan érkeztek az emberek, zajlott a csere-bere, általában senki sem üres szatyorral jött és távozott.

Folytatás, februárban

Mint említettük, a csere-bere vásár nem egyszeri alkalom volt a községben, havonta rendezik: a legközelebbi február 18-án, vasárnap lesz, szintén az ifjúsági klubban.

(Megjegyzés: Molnár Éva az a magas csaj, aki az alacsonyabb szemüveges nővel áll.)