Ha belegondolunk, nagyon furán működünk mi, átlagemberek, ha pénzügyi tudatosságról van szó. Van az egyik véglet, aki képes öt helyre is elmenni, hogy elintézze a bevásárlást, csak azért, mert előtte gondosan kikeresi, hol a legolcsóbbak az egyes termékek. De aki nem is ilyen elvetemült, az is biztosan megnézi akár egy bolton belül is, mi az akciós és azt veszi meg, kuponnapok vagy extra kedvezményeket kínáló időszak idején pedig lényegében ölre megyünk egy-egy termékért, hogy azt párszáz forinttal olcsóbban magunkénak tudhassuk. Azt tehát már megtanultuk, hogy az élelmiszereken spórolni kell, sőt bármilyen más termék is akkor jó, ha akciós. Ugyanakkor ha pénzügyi termékekről van szó, egyáltalán nem foglalkozunk ugyanezzel. Leginkább azért, mert nem értünk hozzá. Mondjuk így nem is fáj, milyen sok felesleges költséget legombolnak rólunk.

Ott van például a kötelező biztosítás. Évente egyszer nem árt lefuttatni egy gyors számolást valamilyen programmal, és szinte mindig kiderül, hogy van a mostaninál olcsóbb szolgáltatás is. Megcsináljuk? Nagyon sokan nem. Vagy a legkézenfekvőbb pénzügyi termék, a bankszámla. Szinte mindenkinek van. Öntik is ránk a reklámokat, hogy nulla forint, meg ajándék pénz és mit csinálunk? Unottan kivárjuk a hirdetés végét. Aztán pedig január végén hangosan káromkodunk, hogy az a szemét bank mennyit legombolt rólunk.

Hogy mikor jutunk el odáig, hogy ne csak az akciós csirkefarháton megspórolt 100 forint, hanem a banki díjakon megspórolt tízezrek is fontosak legyenek, nem tudom. De érdemes lenne talán ezt ugyanúgy elkezdeni az iskolásoknak megtanítani, mint a pénzügyi tudatosság más ágait, hiszen rengeteg kidobott pénzt lehetne ezzel megspórolni. És igazából ez nem is kerül semmibe, csak elhatározás kell arra, hogy ezentúl erre is odafigyelünk.