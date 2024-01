Nemcsak helyi, de országos szinten is hónapok óta hergeli a közvéleményt a baloldal és sajtója a Szeged-Csanádi Egyházmegye által a Szent Gellért Fórum szomszédságában tervezett területfejlesztés ellen. Erdőirtásra hivatkozva gátolná a Botka László vezette szegedi önkormányzat egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását segítő iskola-komplexum megvalósulását. A Momentum plakátkampányt és petíciót is indított Szegeden, valamint tüntetést is hirdettek, hogy megvédjék azt az erdős területet, városi zöld kincset, amelynek sorsát mostanában, a választási kampányra fordulva olyannyira szívükön viselik.