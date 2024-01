Emelkedett a véradók száma 2023-ban az azt megelőző évhez képest Csongrád-Csanád vármegyében. Bár a remélt létszámtól ismét elmaradtak, így is körülbelül 1000-rel több véradóhőst fogadhattak, mint 2022-ben. Összesen az óévben 24 084-en adták vérüket másokért, ami a véradások 92,2 százalékos kihasználtságát jelenti.

„A javulásért hálásak vagyunk, azok nevében is, akiknek az életét vármegyénk véradói menthették meg! 2023-ban Csongrád-Csanád vármegyében 788 véradó eseményt tarthattunk. Ezek látogatottsága változó volt, de általánosságban elmondható, hogy intézeti városainkban, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón és Szentesen is valamelyest növekedett a véradók száma. Ebben az évben is számos kiemelkedően sikeres véradást tarthattunk, és sok fiatal is csatlakozott a véradó mozgalomhoz. Mindez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy tovább emelkedjen a véradók száma, hiszen 2023-ban 24 084, 2022-ben 23 040, 2021-ben 21 826 véradónak örülhettünk!” – közölte lapunkkal Sasvári Krisztina, a Vöröskereszt vármegyei igazgatója.

Hozzátette: tavalyi jó eredményükhöz 2023 utolsó hetének vármegyei véradásai is hozzájárultak! December 25-e és december 31-e között 324 egészséges véradóhős jött el életet menteni. Eredetileg úgy tervezték, hogy erre a hétre 290 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a növekedés 12 százalék volt! Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, arra kérnek minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit: jöjjön vért adni! Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérik: jelentkezzen véradásra bármelyik véradásukon! Nagyon fontos, hogy biztosítani tudják a már kórházban fekvő vagy a lecsengő járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget. A napokban Hódmezővásárhelyen és Makón is van, lesz lehetőséget vért adni. Fontos: aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím- és TAJ-kártyáját!

A kitelepült véradásokon legkésőbb a zárás előtt fél órával érdemes megjelenni, hogy az utolsó véradókat is fogadni tudják. Minden véradásra előzetesen is lehet regisztrálni az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján: www.ovsz.hu/ver/veradasok. A véradókat egyébként minden helyszínen ajándékokkal és meglepetésekkel is várják a szervezők.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja január 14-éig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Január 1. hétfő: ZÁRVA

Január 2. kedd: 07:00-14:00

Január 3. szerda: 10:00-18:00

Január 4. csütörtök: 10:00-18:00

Január 5. péntek: 07:00-14:00

Január 8. hétfő: 07:00-14:00

Január 9. kedd: 07:00-14:00

Január 10. szerda: 10:00-18:00

Január 11. csütörtök: 10:00-18:00

Január 12. péntek: 07:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Január 4. csütörtök: 08:00-13:00

Január 11. csütörtök: 08:00-13:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Január 2. kedd: 08:00-13:00

Január 8. hétfő: 08:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Január 2. kedd: 07:30-12:00

Január 3. szerda: 07:30-12:00

Január 4. csütörtök: 14:00-17:00

Január 9. kedd: 07:30-12:00

Január 10. szerda: 07:30-12:00

Január 11. csütörtök: 14:00-17:00

Külső helyszínek és időpontok:

Január 10. szerda: 09:00-11:30, Földeák, Művelődési Ház és Könyvtár, 6922 Földeák, Szent László tér 15-16.

Január 10. szerda: 14:30-18:00, Csongrád, Városi Galéria, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Január 11. csütörtök: 09:00-12:30, Csengele, Faluház, 6765 Csengele, Deák Ferenc utca 25.

Olvasható a Promenad24 oldalán.