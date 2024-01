Az utóbbi években iskolánk már többször is elnyerte az Örökös Boldog Iskola titulust, illetve boldogságórás pedagógusként én is kaptam már több hónapban elismerő okleveleket, és az általam vezetett osztályt is többször megválasztották már a hónap csoportjának. Ének-zene szakos tanárként is fontosnak tartom a mentális, testi, lelki jóllét megvalósulását, így maximálisan tudok azonosulni a program céljával, küldetéstudatával. Igyekszem a saját életemmel is jó példát mutatni diákjaimnak, a szülőknek, egyúttal a kollégáimnak is, hiszen fontos a hitelesség és az a fajta tudatosság, amivel a Boldogságóra Programot képviselhetem szívvel-lélekkel