Tüntetni nagyon jó. Óriási buli, jó társaság, zéró kockázat. Kimész, vonulgatsz, megmutatod a transzparensed a fotósnak, aztán kész, ennyi volt. Úgy csinálsz valamit, hogy közben nem csinálsz semmit.

Ez mondjuk inkább pesti műfaj, de hál’ Istennek vidéken is van hébe-hóba valami jó kis megmozdulás, amihez lehet csatlakozni. Itt egyébként még a kreatív energiáidat is be tudod csatornázni: egy szellemes odamondás a molinón, egy karcosabb beszólás a kezedben szorongatott kartontáblán. Dolgoznak azok a szorgos kis kezek.

Legutóbb egy kisebb erdő megmentéséért vonult fel a lánglelkű ifjúság Szegeden, karöltve néhány éltesebb favédővel. Molinók, táblák itt is voltak, a cukitól egészen a harsányabbakig. A kedvencem: „Több fát, kevesebb csuhást!”. Erre még Rákosi Mátyás is elismerően csettintene. De az sem rossz, hogy „Védd az erdőt, irtsd a kártevőt!” Mindezt persze az anarchisták és antifák vörös-fekete színkompozíciójában.

Persze azért nem akarnak ők túl durvák lenni, – még – csak célozgatnak, utalgatnak. Nem mondják ki egyenesen, mint német szellemi testvéreik: hétvégén Aachenben a vörös-fekete zászlók alatt masírozó antifák „AfD-seket megölni, nácikat kitoloncolni” feliratú molinók mögött csattogtak bakancsaikban.

Nos, lehet, hogy én vagyok a maradi, de úgy gondolom, attól, hogy valaki más párttal szimpatizál, még nem kellene sem megölni, sem deportálni. Sőt, továbbmegyek, a „csuhások” számát sem kellene csökkenteni, és a facsoportosulás helyére iskolát építő „kártevőket” sem kellene kiirtani.

Apropó, fák: kíváncsi lennék, a tüntetők közül hányan jártak mostanság az általuk oly’ nagyon féltett erdőben. Gyanítom, hogy senki, mert akkor nekik is feltűnt volna az ott burjánzó szemét, ami az egészet elborítja. Legközelebb inkább oda szervezzenek egy szemétszedős demonstrációt: legalább dolgoznának egy keveset azok a szorgos kis kezek.