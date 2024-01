Második alkalommal hirdet jelmezversennyel egybekötött játékos táncversenyt a Csemegi Károly Könyvtár Just Dance újratöltve címmel. Egyéni és csoportos kategóriában, utóbbiban 2-4 fővel lehet jelentkezni február 24-ig a könyvtárban, a bajnokságot is aznap rendezik meg. A jelentkezőktől kérik, előre válasszák ki a számokat a Just Dance 2022 Unlimited több mint 700 koreográfiájából.