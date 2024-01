Nagyon sok eseményt közösen ünnepelnek a Marosmenti Skoda-barátok Körének tagjai, így volt ez 2023 szilveszterével is. Kómár Mátyás, a kör egyik alapítója a Rádió 7-nek arról számolt be: elsősorban az egykori csehszlovák autóipar remekének a szeretete fogja össze őket, de emellett a határokon belül és kívül megélt közös kalandok is összekovácsolták őket. Kómár Mátyás hozzátette: idén ünneplik megalakulásuk 18. évfordulóját.

Kómár Mátyástól megtudtuk: a baráti körük tagja a nagy VW-Konszernnek. Igaz, a németek által megvásárolt cseh márka nagyon eltér a régitől, de ezt is lehet szeretni – legalábbis így érzik a makói és környékbéli skodások.

Olvasható a Promenad24 oldalán.